Реклама на сайте
Прислать новость
День города в Петрозаводске в этом году не отменят 8
Сегодня 07:15
В Карелии от коронавируса умерла 26-летняя женщина 4
Сегодня 09:30
Ливни, грозы и штормовой ветер надвигаются на Карелию 3
Сегодня 10:28
Рашид Нургалиев откроет в Карелии новый павильон «Бесовы следки» 1
Сегодня 11:54

Сильный ливень размыл железнодорожные пути в Финляндии

Новости. Происшествия
18:40, 20 Мая 2021
фото: Heli Kaski / Yle

Движение поездов между городами Ювяскюля и Пиексамяки пришлось заменить автобусными маршрутами.

Проливной дождь, обрушившийся накануне на Финляндию, размыл железнодорожные пути на станции Ювяскюля. Как сообщила Yle, последствия удара стихии оказались настолько серьезными, что финнам пришлось остановить движение пассажирских поездов между городами Ювяскюля и Пиексамяки.

Вместо поездов железнодорожники были вынуждены развозить пассажиров на автобусах. Они курсируют от вокзала в Ювяскюля и идут до Пиексамяки по промежуточным станциям.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 16:10
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
Сегодня 11:41
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»