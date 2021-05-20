Сильный ливень размыл железнодорожные пути в Финляндии

Движение поездов между городами Ювяскюля и Пиексамяки пришлось заменить автобусными маршрутами.

Проливной дождь, обрушившийся накануне на Финляндию, размыл железнодорожные пути на станции Ювяскюля. Как сообщила Yle, последствия удара стихии оказались настолько серьезными, что финнам пришлось остановить движение пассажирских поездов между городами Ювяскюля и Пиексамяки.

Вместо поездов железнодорожники были вынуждены развозить пассажиров на автобусах. Они курсируют от вокзала в Ювяскюля и идут до Пиексамяки по промежуточным станциям.