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Сильный порывистый ветер движется в Карелию

Новости. Погода
16:19, 04 Апреля 2021
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
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МЧС по Карелии предупредило жителей республики о приближающейся непогоде.

Усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с ожидается в Карелии. Ветер усилится ранним утром в понедельник, непогода сохранится в течение дня. 

Под действие неблагоприятного погодного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

МЧС рекомендует  не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспорт, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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