Сильный снег обрушится на пять районов Карелии

МЧС Карелии предупреждает о снегопадах на юго-западе республики в четверг.

По информации Карельского Гидрометцентра, днем 12 января местами по юго-западным районам республики ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский районы и Суоярвский муниципальный округ.

В МЧС Карелии рекомендуют ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.