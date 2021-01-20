Сильный снегопад накроет Карелию в пятницу

О погоде в пятницу, 22 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 22 января, будет облачная погода. Ночью пройдет снег, утром и днем ожидается сильный снегопад, метель. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -10, -12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии ожидается облачная погода. Выпадет снег, местами в виде сильного снегопада. В отдельных районах метель. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -12, -17°С, по северным районам -20°С, днем -8, -13°С, по северным районам -12, -17°С.