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Сильный снегопад накроет Карелию в пятницу

Новости. Погода
17:00, 21 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде в пятницу, 22 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу, 22 января, будет облачная погода. Ночью пройдет снег, утром и днем ожидается сильный снегопад, метель. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -13, -15°С, днем -10, -12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии ожидается облачная погода. Выпадет снег, местами в виде сильного снегопада. В отдельных районах метель. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -12, -17°С, по северным районам -20°С, днем -8, -13°С, по северным районам -12, -17°С.

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