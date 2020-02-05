Сильный ветер и метель накроют Карелию в ближайшие часы

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

В ближайшие 1-3 часа по южным и центральным районам республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, местами возможна метель.



Под действие неблагоприятного явления могут попастьКондопожский, Лахденпохский, Муезерский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.