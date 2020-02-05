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Сильный ветер и метель накроют Карелию в ближайшие часы

Новости. Погода
10:55, 06 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин
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МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в ближайшие часы.

В ближайшие 1-3 часа по южным и центральным районам республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, местами возможна метель. 

Под действие неблагоприятного явления могут попастьКондопожский, Лахденпохский, Муезерский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский  районы, а также Петрозаводск.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

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Комментарии

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Шустрый
2020-02-06 15:06:58
Надо скрыться под одеялом!!!
Гость
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