Сильный ветер и снег обрушатся на Карелию

Об ухудшении погодных условий на территории республики предупредили в МЧС Карелии.

По информации Карельского ЦГМС 10 апреля на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: по северным и центральным районам местами усиление северо-восточный, северный ветра порывами до 15-18 м/с, метель; по центральным районам местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.