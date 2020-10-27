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Сильный ветер надвигается на Карелию

Новости. Погода
09:48, 28 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Макс Ветров
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МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

По информации карельского Гидрометцентра, сегодня с 12.00 до 15.00 начиная с юго-западных районов, местами по Карелии ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-17м/с.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

МЧС рекомендует:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

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