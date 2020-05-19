Сильный ветер обрушится на Карелию в ближайшие часы

Ухудшения ожидаются во второй половине дня, сообщили в МЧС Карелии.

По восточным и центральным районам республики, ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами до 15-17 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Пудожский районы и в Петрозаводске.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.