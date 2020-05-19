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Сильный ветер обрушится на Карелию в ближайшие часы

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12:04, 20 Мая 2020
фото: © РИА Новости / Макс Ветров
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Ухудшения ожидаются во второй половине дня, сообщили в МЧС Карелии.

По восточным и центральным районам республики, ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Пудожский  районы и в Петрозаводске.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

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Комментарии

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2020-05-20 13:02:26
Сегодня погода располагает к обыскам, арестам и допросам. Оглашение приговора тоже было бы весьма уместно. Особенно с отбыванием на строгом режиме.
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