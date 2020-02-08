Сильный ветер обрушится в понедельник на Карелию

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13:49, 09 Февраля 2020
фото: © Денис Кожевников/ТАСС
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Под действие неблагоприятного явления попадет большинство районов республики, сообщили в МЧС Карелии.

Утром и днем 10 февраля ожидается усиление юго-западного, южного ветра порывами 15-18 м/с, на акваториях крупных водоемов до 22 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадут Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112", в случае пожара с мобильного телефона по номеру "101", со стационарного телефона 01.

Действует телефон доверия ГУ МЧС России по Карелия 8(8142)79-99-99.

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