Сильный ветер с дождем обрушится на Карелию в субботу

О погоде на 26 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.



Ветер юго-западный умеренный с порывами до сильного.



Температура воздуха ночью составит +4, +6 градусов, днем будет +6, +8.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов умеренный дождь, на севере – с мокрым снегом. Ночью на севере ожидается сильный дождь.



Ветер юго-западный умеренный с порывами до сильного.



Ночью и днем температура задержится на показателях +3, +8 градусов, на севере похолодает до 0.