Сильный ветер с дождем обрушится на Карелию в субботу

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О погоде на 26 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный умеренный с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью составит +4, +6 градусов, днем будет +6, +8.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов умеренный дождь, на севере – с мокрым снегом. Ночью на севере ожидается сильный дождь.
Ветер юго-западный умеренный с порывами до сильного.
Ночью и днем температура задержится на показателях +3, +8 градусов, на севере похолодает до 0.
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