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Сильный ветер в ближайшие часы обрушится на Карелию

Новости. Погода
11:16, 01 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Макс Ветров
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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории восьми районов республики 1 мая.

По информации карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 1 мая местами по республике, преимущественно по северным и центральным районам, ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает Костомукша и Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Суоярвский муниципальные районы.

МЧС рекомендует  не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспорт, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-05-01 12:51:24
Опять Шандаловича нельзя комментировать .
Что же это такое ?
Сенатора можно комментировать .Губернатора можно ....Даже Путина ....
А Шандаловича нельзя.... Что за человечище такой ?
кир
2021-05-01 13:04:44
Off, он нарушил клятву Гиппократа и боится возмездия. :)
Вася
2021-05-01 12:21:00
«Продолжайте помогать Сирии, а мы как-нибудь сами»
Гость
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