Сильный ветер в ближайшие часы обрушится на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории восьми районов республики 1 мая.

По информации карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 1 мая местами по республике, преимущественно по северным и центральным районам, ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает Костомукша и Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский, Суоярвский муниципальные районы.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспорт, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.