Силовики Карелии провели переговоры с условными "террористами"

В Муезерском районе прошла антитеррористическая тренировка, сообщили на сайте правительства Карелии.

В четверг, 17 октября, в 7.30 в п. Муезерском началась антитеррористическая тренировка, в ходе которой отрабатывались действия районных силовых структур при совершении преступлений террористической направленности.

Полицейские провели оцепление места, где по замыслу тренировки совершено преступление, организовали переговорный процесс с условными "террористами". В процессе учебного занятия также отработаны алгоритмы действий при различных вариантах развития ситуации.