Силовики нагрянут в аэропорт «Бесовец» в Петрозаводске

Карельское управление ФСБ предупреждает о грядущих антитеррористических учениях в аэропорте Бесовец».

Карельское УФСБ сообщает о том, что с 22 по 23 сентября на территории аэропорта «Бесовец» и Прионежского муниципального района будет проводиться плановое антитеррористическое учение.

«Его целью является отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры воздушного транспорта» — говорится в сообщении пресс-службы управления.

Оперативный штаб в Республике Карелия информирует жителей Петрозаводска и Прионежского района о возможных временных неудобствах, связанных с учением.