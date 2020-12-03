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Силовики предотвратили убийство известного юриста в День юриста

Новости. Общество
21:30, 04 Декабря 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС, архив
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Правоохранительные органы Тюмени предотвратили попытку убийства юриста Дмитрия Горина: преступление могло произойти 3 декабря, в День юриста.

Силовики задержали исполнителей, сообщает издание Znak.com. По имеющеся информации, в ночь с 3 на 4 декабря задержанных допрашивали. В их телефонах находилась переписка с организатором о том, как и где они должны устранить Горина. Пока неизвестно, признали ли они свою вину.

По одной из версий, заказ на убийство тюменского юриста поступил из Москвы от представителя одной из коммерческих компаний, оппонентов которой Горин представляет в суде. "Заказ поступил от юриста прежних собственников ООО "Северное волокно". Они связались с осужденными, которые находятся в СИЗО-1 города Тюмени. Те вышли на наркозависимых граждан, которые находятся на свободе и которые согласились на убийство юриста", — рассказал источник Znak.com.

Дмитрий Горин — известный юрист в Тюменской области, в ХМАО и ЯНАО. Одним из громких дел, которым он занимался, является судебная тяжба за активы ООО "Северное волокно", стоимость которого оценивается в несколько миллиардов рублей.

Суды по этому делу длятся в Тюмени около шести лет. Основные участки компании проложены по маршрутам Тюмень — Тобольск — Сургут — Ноябрьск — Новый Уренгой — Надым и Екатеринбург — Тюмень — Челябинск — Омск.

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