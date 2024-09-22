«Силу некуда девать»: вандалы вырвали кнопку светофора в Петрозаводске

Поломка светофора может быть опасна для участников дорожного движения в этом месте.
Неизвестные выдрали кнопку светофора у гипермаркета «Лотос-Плаза». Фото разместили в паблике .
«Насколько нужно не любить город, чтобы вандалить и создавать опасности. Зачем было вырывать кнопку светофора? Кому она мешала? Наверное, силу некуда девать…»,
— возмутился автор поста.
Ранее мы писали о том, как в карельской столице вандалы испортили новые витражные светофоры. После этого директор школы искусств отремонтировал их и покрыл антивандальным лаком.
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