«Силу некуда девать»: вандалы вырвали кнопку светофора в Петрозаводске

Поломка светофора может быть опасна для участников дорожного движения в этом месте.

Неизвестные выдрали кнопку светофора у гипермаркета «Лотос-Плаза». Фото разместили в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.

«Насколько нужно не любить город, чтобы вандалить и создавать опасности. Зачем было вырывать кнопку светофора? Кому она мешала? Наверное, силу некуда девать…»,

— возмутился автор поста.

Ранее мы писали о том, как в карельской столице вандалы испортили новые витражные светофоры. После этого директор школы искусств отремонтировал их и покрыл антивандальным лаком.