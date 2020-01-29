"Симфония" – жилой комплекс с "интеллектом"

Применение современных технологий в сочетании с надежностью и традициями качества делают ЖК "Симфония" от строительной компании "Век" одним из самых инновационных и престижных в Петрозаводске.

Очевидный тренд в ближайшие годы – это "цифровизация" всех процессов жизнедеятельности в городах. Ведь именно дома вы проводите огромную часть своей жизни. Проживание в "Симфонии" не только повысит качество вашей жизни, но и обеспечит дополнительную безопасность и энергоэффективность, делая повседневную жизнь максимально комфортной.



Дворовая территория ЖК "Симфония" уникальна, создана по авторскому проекту и не имеет аналогов в городе. Она выполняет ряд важнейших функций. Во-первых, территория огорожена – только вы и ваши соседи имеют к ней доступ. Это позволяет без страха оставаться во дворе в любое время суток, чувствуя себя при этом в полной безопасности.



Во-вторых, несмотря на то что комплекс расположен в центре города, дворовая территория защищена от лишнего шума и пыли – здесь вы можете отдохнуть от городской суеты, провести время с детьми и семьей в спокойной, приватной обстановке.



Пространство двора многофункционально – здесь каждому будет комфортно – детская площадка из экологически чистых материалов с безопасным ярким покрытием, тренажеры для занятия спортом, дизайнерская уличная мебель, в том числе для настольных игр и навесом от солнца и осадков, озеленение и ландшафтный дизайн.



В-третьих, в комплексе соблюден принцип "двор без машин", а для автомобилей предусмотрен подземный паркинг, обеспечивающий автомобилистов необходимым количеством мест. В любое время дня и ночи ваше место всегда свободно. Вам не придется очищать свой автомобиль от снега и наледи зимой, а летом подземный паркинг защитит лакокрасочное покрытие автомобиля от пыли и выцветания. Царапины, потертости, угон автомобиля – и здесь подземный паркинг выступает гарантом безопасности.

В экологическом отношении такая парковка также имеет преимущества перед наземными: выброс выхлопных газов машин производится через вентиляцию паркинга, а на территории комплекса их концентрация получается ощутимо ниже.

Сейчас очевидно, что подземный паркинг – это один из важнейших элементов современной инфраструктуры и реальное решение многих проблем автомобилистов.





Интеллектуальная система безопасности включает в себя видеонаблюдение с полной зоной покрытия, IP-домофонию и электронное сканирование автомобильных номеров.

Система видеонаблюдения с полной зоной покрытия имеет соответствующеее приложение для смартфона, с которого вы можете просматривать все камеры, установленные на территории комплекса.



IP домофон – самое прогрессивное и современное решение среди домофонных систем, существующее на рынке, которое использует для передачи данных цифровую линию. И именно такая система будет установлена на этапе строительства в ЖК "Симфония". Системы IP домофонии работают на базе стека протоколов TCP/IP.







Вы сможете выбрать одно из нескольких домофонных решений от BAS-IP для установки в вашей квартире. Например, видеодомофонная панель позволяет видеть/общаться/открывать дверь тем, кто к вам пришел со смартфона или планшета, отправлять заявки в управляющую компанию и общаться в чатах с соседями.



Для максимального удобства при въезде/выезде в подземный паркинг, а также на территорию комплекса установлена система распознавания автомобильных номеров. Все автомобильные номера жителей "Симфонии" будут занесены в базу, что позволит системе автоматически открывать/закрывать проезд, при этом вам не придется выходить из машины.



Высокая энергоэффективность комплекса предполагает разумную экономию ресурсов с помощью таких технологий как:



• светильники с датчиками движения на этажах;

• индивидуальное управление отоплением с иcпользованием термоголовок фирмы PURMO;

• использование энергоэффективных лифтов Kone MonoSpace ,

• архитектурная подсветка комплекса со светодиодами;

• окна класса А с пятикамерным профилем толщиной 70 мм.



Заполнение – двухкамерные стеклопакеты с напылением Х-one.







Продуманные планировки – каждый квадратный метр вашей квартиры будет полезен и функционален. Остекление лоджий производится по принципу "окна в пол". Улучшенная звукоизоляция достигается за счет утолщенной монолитной плиты перекрытия 200 мм (по нормам 160 мм). Каждый дом, включая и пятиэтажный, оснащен современными скоростными финскими лифтами Kone, которые обеспечивают плавное и бесшумное движение. В квартирах установлены звукоизоляционные входные двери премиального уровня с повышенным классом взломоустойчивости. Вам не придется искать место для велосипеда или сезонных вещей, потому что в ЖК "Симфония" для этого предусмотрены удобные кладовые помещения.



Среди большого разнообразия планировочных решений в ЖК "Симфония" вы обязательно подберете для себя оптимальный вариант – например, уютную двухкомнатную квартиру 68,08 кв м с большой отдельной кухней 12 кв м и лоджией 7,58 кв м; просторную трехкомнатную квартиру с окнами на три стороны, вместительной прихожей и двумя санузлами, площадью 95,11 кв м или варианты четырехкомнатных квартир 108-112 кв.м., где предусмотрено все для комфортной жизни большой семьи.

Выбирайте и бронируйте квартиру, а также место в подземном паркинге и кладовую на нашем сайте – vek-kvartira.ru/zhilye-kompleksy/simfoniya.



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Строительная компания "Век" для тех, кто хочет жить лучше!

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