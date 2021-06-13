Симптомы коронавируса изменились из-за мутаций

В Роспотребнадзоре заявили об изменении симптомов из-за мутаций COVID-19.

Основные симптомы при заболевании коронавирусом могут изменяться из-за мутаций COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает RT.

«Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2», - приводит РИА Новости её слова.

Пшеничная отметила, что при индийском штамме коронавируса чаще встречаются проблемы с желудочно-кишечным трактом - боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах и потеря слуха.



Кроме того, у больных с индийским вариантом коронавируса вероятны микротромбозы нижних конечностей, что может привести к развитию гангрены и ампутации пальцев.

Ранее глава российского Минздрава заявил, что методы терапии при инфицировании индийским штаммом коронавируса не отличаются от тех, что используются в «обычном» случае.