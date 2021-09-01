«Синергия жильцов»: мэр Петрозаводска нашел слова для оценки роли населения в благоустройстве города

Глава Петрозаводска Владимир Любарский похвалил жителей города, которые участвуют в программе благоустройства.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте после того, как побывал в одном из дворов на улице Шотмана, отремонтированных по программе «Комфортная городская среда».

«Комфортная городская среда» — крайне важна в первую очередь, потому что она поощряет инициативу жильцов. Синергия жильцов, управляющей компании и городских властей выливается в благоустроенные дворы с новым асфальтом, освещением, скамейками и урнами. Это еще и важный и с точки зрения распространения опыта результат. Люди видят, как ремонтируют дворы соседей и заявляются в программу сами. А после проведенного благоустройства выполняют комплекс работ уже своими силами или вступают в другие программы. Например, создают территориальные общественные самоуправления (ТОС)», — написал мэр города.

По его словам, на 2022 год от горожан поступило порядка 250 заявок для участия в программе.