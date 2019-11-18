Синица-кочегар поселилась в сельской котельной в Карелии

В одну из котельных в селе Крошнозеро второй год прилетает на зимовку синица, получившая прозвище "Кочегар".

Год назад работники сельской котельной познакомились с наглой птичкой. Синица вместе с другими пернатыми стали столоваться в котельной. Стайки птиц быстро уничтожали предложенный корм, забывая о близости человека. Но "Кочегар" от собратьев отличался особой любознательностью, ловкостью и наглостью: предложенный обед клевал прямо с рук, но только у тех, кто носит спецодежду синего цвета, — к остальным относился настороженно. Кроме того, без ошибки определял тех работников, чьи карманы буквально ломились от лакомства, рассказывает газета Пряжинского национального района "Наша жизнь".

Пернатый "кочегар" без зазрения совести выпрашивал себе пропитание: кружил над головами людей или заглядывал в окно, где находились рабочие. Несколько раз он залетал в помещение, где топится печь. Рабочие прогоняли птицу на улицу, но при каждом удобном случае та вновь залетала в открытую дверь.

"Кочегар" оказался большим поклонником мыльных опер: усаживался на телевизор и смотрел какой-нибудь сериал. С наступлением сумерек синица покидала отопительный объект, а утром вновь возвращалась к началу рабочего дня.

"За долгую зиму от угольной пыли оперение птицы потускнело и стало такого же цвета, как поношенная спецодежда работников котельной. За такое сходство он и получил свое прозвище — Кочегар. С наступлением плюсовых температур отопительный сезон в котельной закончился: птица вместе со своими собратьями пропала из вида. Лишь с приходом холодов шумная стайка появилась вновь. Среди птиц работники котельной с трудом узнали старого знакомого — за лето перышки Кочегара приобрели первоначальный лоск. Со знанием дела он приступил к "работе": деловито поклевал семечки и, улучив удобное мгновение, тут же прошмыгнул в открытую дверь котельной. Отопительный сезон начался, Кочегар снова на посту", - пишет "Наша жизнь".

Жители Петрозаводска также трепетно относятся к птицам. Так, в этом году они спасали сову, поселившуюся в одном из городских парков.