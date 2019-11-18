Подписаться
Новости. Общество
08:05, 18 Ноября 2019
фото: elaigu.ru

Синица-кочегар поселилась в сельской котельной в Карелии

Загрузка...

В одну из котельных в селе Крошнозеро второй год прилетает на зимовку синица, получившая прозвище "Кочегар".

Год назад работники сельской котельной познакомились с наглой птичкой. Синица вместе с другими пернатыми стали столоваться в котельной. Стайки птиц быстро уничтожали предложенный корм, забывая о близости человека. Но "Кочегар" от собратьев отличался особой любознательностью, ловкостью и наглостью: предложенный обед клевал прямо с рук, но только у тех, кто носит спецодежду синего цвета, — к остальным относился настороженно. Кроме того, без ошибки определял тех работников, чьи карманы буквально ломились от лакомства, рассказывает газета Пряжинского национального района "Наша жизнь".

Пернатый "кочегар" без зазрения совести выпрашивал себе пропитание: кружил над головами людей или заглядывал в окно, где находились рабочие. Несколько раз он залетал в помещение, где топится печь. Рабочие прогоняли птицу на улицу, но при каждом удобном случае та вновь залетала в открытую дверь.

"Кочегар" оказался большим поклонником мыльных опер: усаживался на телевизор и смотрел какой-нибудь сериал. С наступлением сумерек синица покидала отопительный объект, а утром вновь возвращалась к началу рабочего дня.

"За долгую зиму от угольной пыли оперение птицы потускнело и стало такого же цвета, как поношенная спецодежда работников котельной. За такое сходство он и получил свое прозвище — Кочегар. С наступлением плюсовых температур отопительный сезон в котельной закончился: птица вместе со своими собратьями пропала из вида. Лишь с приходом холодов шумная стайка появилась вновь. Среди птиц работники котельной с трудом узнали старого знакомого — за лето перышки Кочегара приобрели первоначальный лоск. Со знанием дела он приступил к "работе": деловито поклевал семечки и, улучив удобное мгновение, тут же прошмыгнул в открытую дверь котельной. Отопительный сезон начался, Кочегар снова на посту", - пишет "Наша жизнь". 

Жители Петрозаводска также трепетно относятся к птицам.  Так, в этом году они спасали сову, поселившуюся в одном из городских парков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)
11.11.2019, 01:42
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"

Аналитика

15.11.2019 16:52
Капитал
"Держим курс на природу"
Карелия станет примером для других регионов в сфере развития экологического туризма.
"Эта палка стрелять может" 9
15.11.2019 12:38
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 5
14.11.2019 11:08
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 10
13.11.2019 13:38
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2019 14:03
Без политики
За полярным сиянием на батарейках 6
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»