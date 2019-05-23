ФОТО и ВИДЕО: Как в Петрозаводске пытаются спасти прилетевшую из леса сову

В один из парков Петрозаводска прилетела сова, городские птицы пытаются ее прогнать с территории.

Дрозды, вороны и чайки стали атаковать сову и пытаться выгнать с территории.

По словам специалиста центра реабилитации хищных птиц, сова "в плохом состоянии", её нужно лечить и возвращать в природу.

Вечером в среду сову пытались поймать. Сперва пытались напугать дроном, чтобы она перелетела пониже. Не вышло. Потом на дерево попытался залезть человек с сачком - сова перелетела на соседнее, ещё выше. Потом, спасаясь от ворон, на ещё более высокую березу.

На этом попытки поймать и спасти сову приостановили, в четверг "операция" продолжится.

Смотрим фото и видео, как спасали сову.