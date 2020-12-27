Синоптики дали точный прогноз на новогоднюю ночь в Карелии

Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в январе.

По прогнозу синоптиков, в новогоднюю ночь в Карелии ожидается около 0 градусов. Выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега.

"Под ногами в ночь с 31 декабря на 1 января будет сыро, не очень приятно. Самый теплый день с плюсовой температурой ожидается 1 января. А затем начнется постепенное понижение температуры. Плюсовых значений не будет. Похолодает до -10,- 15 градусов", – рассказали "Столице на Онего" в Карельском Гидрометцентре.

По данным специалистов, в январе в Карелии температура будет выше климатической нормы. Периоды похолоданий будут чередоваться с периодами потепления.

"В январе нас ждет неустойчивая погода", – отметили синоптики.