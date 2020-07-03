Синоптики Карелии обещают в воскресенье дождливую погоду

О погоде на 5 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем – кратковременные дожди.



Ветер южных направлений умеренный.



Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +19.



В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.



Ветер южных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15. На севере может похолодать до +6. Днем потеплеет до +21 градуса.