Синоптики Карелии обещают в воскресенье дождливую погоду

О погоде на 5 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем – кратковременные дожди.
Ветер южных направлений умеренный.
Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +19.
В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Ветер южных направлений умеренный.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15. На севере может похолодать до +6. Днем потеплеет до +21 градуса.
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