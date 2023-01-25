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Синоптики Карелии рассказали, какие испытания подготовила нам небесная канцелярия в конце зимы

Новости. Погода
14:43, 12 Февраля 2023
фото: Татьяна Шелина

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О погоде во второй половине февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Синоптики карельского Гидрометцентра отмечают, что над нашим северным регионом сохраняется активная циклоническая деятельность и, по всей видимости, в условиях преобладания западного переноса воздушных масс последний зимний месяц продолжит удерживать такие не по сезону теплые позиции и дальше.

«Североатлантические циклоны, перемещаясь вдоль побережья северных морей, перекрывают доступ холодному арктическому воздуху. В непродолжительных промежутках между прохождением фронтальных разделов циклонов, как это было в выходные, холодает: в ночные часы до -7, -12℃, днем до -3,-8℃, но уже в ночь на понедельник, 13 февраля, к западным границам республики приблизится теплый атмосферный фронт очередного атлантического вихря, который принесет ненастную погоду со снегом, переходящим в смешанные осадки, усиление юго-западного, западного ветра, повышение температуры воздуха до слабоположительных значений», - сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

По словам специалистов, всю следующую неделю сохранится неустойчивый характер погоды с перепадами атмосферного давления и температуры воздуха. Оттепели будут чередоваться с понижениями температуры, особенно выраженными в северных районах республики, существенно увеличится количество осадков.

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