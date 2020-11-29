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Синоптики обещают аномально теплую погоду в Карелии

Новости. Погода
13:59, 30 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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В начале декабря температура воздуха в ряде регионов СЗФО будет выше нормы на 4-6 градусов.

Карелию вместе с другими регионами Северо-Западного федерального округа ожидает аномально теплая погода в начале декабря. Температура воздуха будет выше нормы на 4-6 градусов. Потепление продолжится и в регионах азиатской части России, где аномалии будут достигать 25 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Получается необычное распределение аномалий температуры в России. Севернее Москвы, в Питере, Новгороде, Пскове, Карелии, Мурманской, Архангельской областях температура выше нормы будет в течение всей недели на 4-6 градусов", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, период аномально теплой погоды будет продолжаться на азиатской части России.

"Длительный и необычный процесс там, это бывает не часто. Атлантический воздух будет определять погоду и на Ямале, и на Таймыре, и в центре Красноярского края, и в Якутии. Там температура выше нормы будет на 15-25 градусов", - отметил он.

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Комментарии

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Вася
2020-11-30 15:59:26
Полное прекращение расходов на государственную пропаганду всех видов, прекращение раздачи денег диктаторам за пределами России.
Изя
2020-11-30 15:50:09
Не перегрелся бы местный кир , стуча по клавишам в Столице))))
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