Синоптики обещают, что 16 февраля в Карелии морозы пойдут на спад

О погоде на вторник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 16 февраля будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый.
Температура воздуха ночью -16, -18°С, днем -12, -14°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо расти.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый.
Температура воздуха ночью -14, -19°С, местами до -28°С, днем -11, -16°С, местами до -22°С.
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