Синоптики обещают теплую субботу без дождей в Карелии

фото: © Столица на Онего

О погоде на 18 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра, 18 июля, на территории республики ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменный слабый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +6, +11 градусов, местами температура снизится до +3 градусов. Днем будет тепло: +21, +26 градусов.

В Петрозаводске также переменная облачность. Без осадков.

Температура воздуха ночью составит +8, +10 градусов, днем потеплеет до +23, +25 градусов.