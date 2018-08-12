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Новости. Погода
17:05, 12 Августа 2018

Синоптики обещают в Карелии сильные ночные дожди

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В большинстве районов Карелии в ночь на 13 августа ожидаются дожди, местами сильные.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник, 13 августа на территории республики ожидается облачная погода, днем с прояснениями.

Ночью в большинстве районов дожди, местами сильные, днем кратковременные дожди.

Ветер ночью северный, северо-западный, днем, северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13о, днём +15…+20о.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-12 17:32:03
Редакция, модератор опять работу прогуливает. Пора выпороть его на конюшне для профилактики.
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