Синоптики обещают в Карелии сильные ночные дожди

В большинстве районов Карелии в ночь на 13 августа ожидаются дожди, местами сильные.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник, 13 августа на территории республики ожидается облачная погода, днем с прояснениями.

Ночью в большинстве районов дожди, местами сильные, днем кратковременные дожди.

Ветер ночью северный, северо-западный, днем, северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13о, днём +15…+20о.