Синоптики обещают в воскресенье теплую погоду по всей Карелии, но местами будет скользко

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на воскресенье, 4 апреля.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью западный слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.

Похожая погода ожижается в районах Карелии - облачно с прояснениями, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура ночью -2, -7°С, днем +3, +8°С.