Синоптики обещают воскресенье без дождей в Карелии

О погоде на 28 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
Как сообщает сайт карельского Гидрометцентра, в воскресенье в районах республики ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.
Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: +7, +12 градусов, на севере местами до +2 градусов. Днем: +11, +16 градусов, на юге местами до +19 градусов.
В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: +8, +10 градусов. Днем: +15, +17 градусов.
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