Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

Синоптики пообещали жителям Карелии дождливый сентябрь

Новости. Погода
14:35, 15 Августа 2021
фото: фото: © unsplush

Новости партнеров

Жителям Карелии пообещали долРоссиян предупредили о заморозках в сентябре

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в сентябре будет дождливо в Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области. При этом на российских курортах в сентябре большого количества осадков не будет, а воздух прогреется в среднем до 23-28 градусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Российскую газету».

По словам Паршиной,  в целом по стране температура воздуха в начале осени будет соответствовать климатической норме. Тем не менее специалист предупредила жителей регионов Сибири и Дальнего Востока о заморозках. В частности, в восточной части Таймыра и в Эвенкии по ночам может похолодать до минус трех градусов, а на Чукотке и в Магаданской области — до минус десяти.

Ранее МЧС предупреждало о ливнях и грозах в воскресенье в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных
08.08.2021, 10:07
Пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста
08.08.2021, 15:57
Как «серый туризм» процветает в Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»