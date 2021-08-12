Синоптики пообещали жителям Карелии дождливый сентябрь

Жителям Карелии пообещали долРоссиян предупредили о заморозках в сентябре

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в сентябре будет дождливо в Мурманской области, северной части Карелии и Архангельской области. При этом на российских курортах в сентябре большого количества осадков не будет, а воздух прогреется в среднем до 23-28 градусов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Российскую газету».

По словам Паршиной, в целом по стране температура воздуха в начале осени будет соответствовать климатической норме. Тем не менее специалист предупредила жителей регионов Сибири и Дальнего Востока о заморозках. В частности, в восточной части Таймыра и в Эвенкии по ночам может похолодать до минус трех градусов, а на Чукотке и в Магаданской области — до минус десяти.

Ранее МЧС предупреждало о ливнях и грозах в воскресенье в Карелии.