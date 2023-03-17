Синоптики предупредили о штормовом ветре в Карелии

В ЦГМС Карелии предупредили о штормовом ветре.

В единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска рассказали о неблагоприятном погодном явлении.



По информации карельского ЦГМС, вечером 18 марта и в ночь на 19 марта в южных и центральных районах Карелии ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15-17 м/с.



Штормовой ветер может накрыть и столицу республики, рассказали в городской ЕДДС.