Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Карелии

В ночные часы с 31 мая по 2 июня на территории Карелии ожидаются заморозки, сообщили в карельском Гидрометцентре.

ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на карельский Гидрометцентр сообщает о заморозках.

"В ночные часы с 31 мая по 2 июня местами по республике: 1 июня преимущественно по центральным и южным районам, 2 июня преимущественно по южным и восточным районам Республики Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1, -3", - отмечается в паблики единой дежурно-диспетчерской службы города.