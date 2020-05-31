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Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Карелии

Новости. Погода
07:54, 01 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Кавашкин Борис
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В ночные часы с 31 мая по 2 июня на территории Карелии ожидаются заморозки, сообщили в карельском Гидрометцентре.

ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на карельский Гидрометцентр сообщает о заморозках.

"В ночные часы с 31 мая по 2 июня местами по республике: 1 июня преимущественно по центральным и южным районам, 2 июня преимущественно по южным и восточным районам Республики Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1, -3", - отмечается в паблики единой дежурно-диспетчерской службы города.

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