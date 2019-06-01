Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Карелии

Об усилении ветра сегодня предупреждают синоптики карельского Гидрометцентра, сообщается на сайте МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, 1 июня по южным и западным районам прогнозируется усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасение "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.