Синоптики прогнозируют дождь 23 июля в Карелии

О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 июля будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью ожидается +12, +14 градусов, днем потеплеет до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный, на севере восточный, юго-восточный умеренный.

Ночная температура составит +10, +15 градусов, днем воздух прогреется до +16, +21.