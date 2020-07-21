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Синоптики прогнозируют дождь 23 июля в Карелии

Новости. Погода
17:00, 22 Июля 2020
фото: © istockphoto.com
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О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 июля будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью ожидается +12, +14 градусов, днем потеплеет до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный, на севере восточный, юго-восточный умеренный.

Ночная температура составит +10, +15 градусов, днем воздух прогреется до +16, +21.

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Комментарии

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Уля
2020-07-22 17:19:30
Дождь это хорошо, пожаров меньше, грибов больше, на улицах пыли не будет....
Гость
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