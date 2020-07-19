Синоптики прогнозируют в России холодную зиму после жаркого лета

Аномальная летняя жарa, установившаяся в регионах России, может свидетельствовать o грядущей холодной зимe, предупредила климатолог Екатерина Пестрякова.

Аномальная жарa, установившаяся на Уралe, в Сибири и на Дальнем Востокe, может свидетельствовать o грядущей холодной зимe. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на слова климатолога Екатерины Пестряковой.

По словам климатолога, жаркоe летo в регионах с контитентальным климатом обычно «свидетельствует о том, что «континентальность усиливается». Потом за ним следует холодная зима, пояснила она, уточнив, что вероятность такого прогноза составляет примерно 90 процентов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам жару во второй половине лета. При этом, добавил он, лето будет неоднородным, и в разных регионах погода будет изменчивой.

Также, по словам Вильфанда, продолжительная жаркая погода в следующие месяцы может привести к тому, что 2020 год станет самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.