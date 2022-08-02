Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе

В Карелию на следующей неделе придет не только теплая погода, сообщили в карельском Гидрометцентре.

По информации карельских синоптиков, в эти выходные антициклон принес в Карелию комфортную, умеренно теплую летнюю погоду.

«В начале следующей недели ночные температуры в Карелии составят +12,+17℃, днем воздух прогреется до +22,+28℃, но уже не исключены дожди ливневого характера и грозы», - сообщили в карельском Гидрометцентре.