Синоптики рассказали, какой будет погода в Карелии до Нового года

Последняя декада уходящего года окажется теплее обычного.
Третья декада декабря 2024 года сохранит неустойчивый характер погоды с частыми перепадами атмосферного давления. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики Карелия.
Температура воздуха будет часто меняться. Ожидаются оттепели, а также частые осадки.
В целом среднедекадная температура окажется на 2-5°С выше климатической нормы.
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