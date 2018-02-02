Синоптики рассказали, какой район Карелии накроет снежная буря после Медгоры

В карельском Гидрометцентре рассказали, куда будет двигаться снегопад, осложнивший движение транспорта в Медвежьегорском районе.

На данный момент, по сообщениям ГИБДД Карелии, в Медвежьегорском районе сильный снегопад осложнил движение транспорта на дороге.

Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, что снегопад обошел стороной Петрозаводск.

"Утром обильный снег выпал в Сортавальском районе, - сказала Ишкина, - сейчас хозяйничает в Медвежьегорском районе, а потом уйдет в сторону Беломорска на Архангельск".

По словам Елены Ишкиной, метель не задержится в Карелии.

"Неприятный ветер сохранится, а вот осадки прекратятся, - отметила специалист Гидрометцентра, - еще в воскресенье, понедельник и вторник (4,5,6 февраля) в Карелии будет морозно – днем -9…-15, ночью до -23".