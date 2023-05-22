Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется тепло

В Гидрометцентре Карелии опубликовали прогноз погоды на июнь.

Как рассказали в гидрометцентре Карелии, прошедший май, отличавшийся погодным разнообразием, в итоге получился достаточно теплым — в отдельные дни (24-25 мая) среднесуточная температура соответствовала июльским значением. Выделился мая также недостатком осадков и обилием солнечной погоды — солнце светило 302 часа при норме 272 часа.

Гидрометцентр России прогнозирует для территории Карелии среднемесячную температуру в пределах климатической нормы, а сумма осадков составит 100-120% нормы.

В первой декаде месяца Карелия окажется под влиянием холодного малоподвижного циклона. Ночью температура составит +1, +6℃, в период со 02 по 04 июня местами по Карелии ожидаются заморозки до -2℃, дневная температура не превысит +8, +14℃, а на севере Карелии ночью осадки могут перейти в мокрый снег. Ощущение промозглости добавит северный ветер.

В середине и в конце июня температура войдет в норму, а в отдельные дни будет жарко. Ночью будет от +5 до +10℃, днем — от +16 до+21℃. При этом в середине месяца местами могут наблюдаться ночные заморозки.