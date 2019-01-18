Синоптики рассказали, когда в Карелии закончится снегопад

Ведущий синоптик карельского Гидромецентра Елена Ишкина рассказала, когда закончится снегопад в Карелии и придут крещенские морозы.

По словам Елены Ишкиной, снежная буря уходит из Карелии.

"Уже сегодня циклон уйдет на восток, - сказала Ишкина, - снегопад прекратится к вечеру. Придут морозы".

По информации синоптиков, 19 января ветер сменится на северо-западный, давление начнет повышаться, а температура понижаться – идут морозы.

"На Крещение будет морозно, - сообщила Елена Ишкина, - температура к 19 января снизится до -12 гардусов, морозная погода продержится до 25 января, по некоторым районам ожидается похолодание до -26".