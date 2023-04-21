Синоптики рассказали, когда в Карелию придет потепление

Специалисты дали прогноз погоды в республике на ближайшую неделю.

По словам специалистов карельского Гидрометцентра, в течение новой недели республика будет находиться во власти арктического воздуха.

Ночные температуры не будут превышать +1, +6℃, а днем воздух прогреется лишь на +12, +16℃, что на 2-4℃ ниже нормы. Впрочем, благодаря облачности, ночных заморозков удастся избежать, зато местами пройдут кратковременные дожди.

Ближе к выходным на погоду начнет оказывать влияние Скандинавский антициклон, благодаря которому температура днем поднимется до +14,+18℃, однако в ночные часы при прояснениях местами вероятны слабые заморозки.

По словам синоптиков, есть надежда на существенное потепление к Дню России, 12 июня.