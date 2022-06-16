Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется настоящая летняя жара

В Гидрометцентре Карелии дали предварительный прогноз до конца июня.

Как рассказали в Гидрометцентре Карелии, начало лета в Карелии выдалось необычайно дождливым. По южным и центральным районам республики уже превышена среднемесячная норма осадков. В Петрозаводске выпало 116% нормы, в Сегежском районе — 120%, а в Сортавале и вовсе все 157% среднемесячной нормы осадков.

Однако, начиная с этой недели, в республику начинает возвращаться настоящее лето. Территория Карелии окажется во власти антициклона, который принесет жару, солнце и повышенное давление, хотя местами и нельзя будет исключать отдельных дождей и гроз.

С каждым днем температура в регионе будет повышаться, и к ближайшим выходным — 25 и 26 июня — дойдет до +23, +28°С, а местами и до +30°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Карелии, такая теплая погода сохранится до конца июня.