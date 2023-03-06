Синоптики рассказали о погоде в Карелии 8 марта

Жители республики встретят Международный женский день не по-весеннему.

Ожидать безмятежной солнечной погоды 8 марта жителям Карелии не придется, а температура воздуха в праздничный день будет на 5-9°С ниже климатической нормы, сообщили специалисты Карельского Гидрометцентра.

«Уже не первый год международный женский праздник, день 8 марта мы встречаем совсем не по-весеннему. За последние 25 лет температурный фон в этот день чаще был пониженным, в среднем на 4-8℃ отставал от нормы, а в прошлом 2022 году даже на 12,5℃. Праздничный день нынешнего года не станет исключением. На погодные условия в республике окажет влияние северо-восточная (холодная) периферия циклона, поэтому ожидать безмятежной солнечной погоды не придется. В ночь на 8 марта температура понизится до минус 16, минус 21°С, в северных районах до минус 23, минус 28℃, в дневные часы в условиях облачного неба воздух не прогреется выше минус 4, минус 10°С, а это на 5-9°С ниже климатической нормы», - говорится в сообщении Карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, днем 8 марта на большей части республики выпадет снег, наиболее интенсивные осадки ожидаются южных районах.

«По мере перемещения облачного вихря в восточном, северо-восточном направлении территория Карелии уже днем 9 марта окажется в тыловой части циклона, 10 марта под влиянием гребня повышенного давления, с северными потоками продолжит распространяться холодная воздушная масса арктического бассейна», - прогнозируют синоптики.

В Карельском Гидрометцентре отметили, самая холодная ночь на 8 марта в Петрозаводске выдалась в послевоенном 1947 году, тогда подморозило до минус 29,5°С. Самым же теплым Международный женский день был в 2020 году: воздух прогрелся до плюс 5,1°С.