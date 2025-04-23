Синоптики рассказали о погоде в Карелии на субботу

Прогнозом погоды поделился региональный Гидрометцентр.

Завтра 26 апреля в Карелии будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами выпадет небольшой снег. Днем в большинстве районов ожидается мокрый снег. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер подует северо-западный, северный умеренный, днем местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -1, -6°С. Днем потеплеет до +2, +7°С.

В Петрозаводске ночью без существенных осадков. Днем выпадет небольшой мокрый снег. Ночью на дорогах местами сохранится гололедица. Ветер подует северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -1, -3°С, днем составит от +3 до +5°С. Атмосферное давление будет слабо расти.