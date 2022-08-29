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Синоптики рассказали, почему во время ливней затапливает центр Петрозаводска

Новости. Общество
15:00, 07 Сентября 2022
фото: фото: весна 2022 © Игорь Подгорный

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Среди причин затопления поймы Лососинки в карельской столице присутствует человеческий фактор.

Специалисты карельского Гидрометцентра объяснили подъемы уровня рек Прионежского района, в том числе Лососинки, после сильных дождей. Информационные посты Росгидромета, помимо Лососинки, имеются также на реке Шуя (Онежская) и на Ивине.

По словам синоптиков, погоду на юге Карелии 21 августа и 1 сентября определял циклон с местами очень сильными осадками.

На реке Ивина в поселке Ладва уровень воды поднялся почти на 2,5 метра. Тем не менее, высочайший уровень был зафиксирован в районе 299 см, при том, что уровень неблагоприятной отметки составляет 330 см. После этого вода в Ивине начала спадать.


фото: © «Столица на Онего»

В Шуе подъем уровня воды в результате дождей не достиг даже средней отметки благодаря обширному бассейну реки, а также большому количеству озер. Эти факторы сглаживают даже большое количество осадков, выпадающих на территории протекания реки.

Наконец, резких повышений уровней воды в Лососинке, на взгляд специалистов, вообще не должно быть. На Пименовском мосту в Петрозаводске существует система регуляция — шандоры, позволяющие спускать дополнительный объем воды в реке.


фото: © «Столица на Онего»

«В данном случае на первое место выходит человеческий фактор, меры предпринимаются после факта затопления в парковой зоне города (вблизи Французского пруда), похожая ситуация была и в мае текущего года», — объяснили синоптики.


фото: © «Столица на Онего»

Вода вышла на пойму выше Пименовского моста утром 1 сентября, а максимальный уровень был зарегистрирован 2 сентября, но даже тогда он не достиг неблагоприятной оценки. После поднятия шандор река начала возвращаться в свое русло.


фото: © «Столица на Онего»

«Таким образом, в начале сентября текущего года на гидрологических постах рек Лососинка, Ивина и Шуя (Онежская) уровни воды не достигали неблагоприятных и опасных отметок», — отметили в Гидрометцентре.

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