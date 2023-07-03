Синоптики во вторник отмечают вероятность грозы в Петрозаводске

Пока грозы гремят на юге Карелии.
В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовали карту части территории республики, на которой отмечены грозы.
«Юг Карелии местами неплохо гремит. В Петрозаводске по-прежнему сохраняется вероятность грозы», - говорится в
сообщении.
Пока же в столице региона разбушевался юго-западный ветер, о котором «Столица на Онего» предупреждала накануне.
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