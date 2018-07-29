Синоптики заявили, что жара сохранится в Карелии в ближайшие дни

С 29 по 31 июля на большей части территории республики сохранится аномально- жаркая погода.

По данным Карельского гидрометцентра, среднесуточные температуры воздуха будут на 7-10 градусов выше климатической нормы.

"В лесах восточной половины республики местами сохранится 4 класс пожарной опасности", - уточнили синоптики.

Отметим, что сейчас в Петрозаводске +20 градусов.