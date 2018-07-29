Синоптики заявили, что жара сохранится в Карелии в ближайшие дни

По теме
Загрузка...
С 29 по 31 июля на большей части территории республики сохранится аномально- жаркая погода.
По данным Карельского гидрометцентра, среднесуточные температуры воздуха будут на 7-10 градусов выше климатической нормы.
"В лесах восточной половины республики местами сохранится 4 класс пожарной опасности", - уточнили синоптики.
Отметим, что сейчас в Петрозаводске +20 градусов.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
24.07.2018, 09:17
23.07.2018, 09:03
23.07.2018, 16:50
22.07.2018, 16:40
Аналитика
26.07.2018 16:40
Обществоведение
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
23.07.2018 12:26
23.07.2018 10:20
Чтиво
26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
25.07.2018 15:46
13.07.2018 13:29
Комментарии