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Сироты в Петрозаводске получили ключи от квартир

Новости. Общество
14:21, 11 Февраля 2021
фото: © Fotolia/ Anna Baburkina
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Cудебные решения о предоставлении детям-сиротам квартир по итогам 2020 года судебными приставами исполнены, сообщили в УФССП Карелии.

В рамках исполнительных производств судебные приставы постоянно контролируют распределение освобождающихся жилых помещений, применяют к должникам меры принудительного исполнения.

Как отмечают в ведомстве, существуют определенные сложности при исполнении судебных решений о предоставлении гражданам жилья, обусловленные отсутствием маневренного жилого фонда, а также недостаточностью денежных средств в бюджетах муниципальных образований.

Тем не менее, в бюджете города средства, предусмотренные субвенцией, которая составила 90 млн рублей, были направлены администрацией Петрозаводска на приобретение 57 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов в течение 2020 года находилось 59 исполнительных производств данной категории. На сегодняшний день 51 исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

В результате работы судебных приставов администрация предоставила 51 договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть 51 житель Петрозаводска получил ключи от квартиры. Оставшиеся 8 жилых помещений мэрией города приобретены и проходят процедуру оформления необходимой документации.

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Комментарии

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zanoza
2021-02-11 15:43:19
Вот у нас страна, только через суд можно выбить то, что положено по закону.
насмешница
2021-02-11 16:00:49
zanoza,
как показывает опыт, далеко не всегда
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