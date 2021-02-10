Сироты в Петрозаводске получили ключи от квартир

Cудебные решения о предоставлении детям-сиротам квартир по итогам 2020 года судебными приставами исполнены, сообщили в УФССП Карелии.

В рамках исполнительных производств судебные приставы постоянно контролируют распределение освобождающихся жилых помещений, применяют к должникам меры принудительного исполнения.

Как отмечают в ведомстве, существуют определенные сложности при исполнении судебных решений о предоставлении гражданам жилья, обусловленные отсутствием маневренного жилого фонда, а также недостаточностью денежных средств в бюджетах муниципальных образований.

Тем не менее, в бюджете города средства, предусмотренные субвенцией, которая составила 90 млн рублей, были направлены администрацией Петрозаводска на приобретение 57 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов в течение 2020 года находилось 59 исполнительных производств данной категории. На сегодняшний день 51 исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

В результате работы судебных приставов администрация предоставила 51 договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть 51 житель Петрозаводска получил ключи от квартиры. Оставшиеся 8 жилых помещений мэрией города приобретены и проходят процедуру оформления необходимой документации.