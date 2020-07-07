Сисадмин, разукомплектовавший госучреждение в Петрозаводске, может лишиться свободы

Сотрудниками уголовного розыска раскрыли кражу, совершенную в одном из государственных учреждений культуры в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудникам уголовного розыска Управления МВД России по Петрозаводску поступила оперативная информация о том, что некий гражданин сбывает дорогостоящие комплектующие для компьютеров. Были основания полагать, что товар краденый. В ходе проверки версия полицейских подтвердилась. По подозрению в кражах задержан 21-летний петрозаводчанин.

Установлено, что более года молодой человек работал системным администратором в учреждении культуры. Для того чтобы улучшить свое материальное положение, он в течение нескольких месяцев подменял оригинальные комплектующие и запчасти оргтехники на старые аналоги. Помимо того, что это существенно отражалось на работе техники и доставляло неудобство персоналу, своими действиями подозреваемый причинил организации ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

В настоящее время часть похищенного изъята. По признакам состава преступления, предусмотренного возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до шести лет со штрафом.