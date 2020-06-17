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Система умных камер с распознаванием лиц не грозит школьникам Петрозаводска

Новости. Общество
14:41, 18 Июня 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Власти Петрозаводска в ближайшее время не планируют устанавливать в школах камеры по распознаванию лиц, о которых ранее сообщали в СМИ.

В мэрии Петрозаводска сообщили "Вестям Карелии", что вопрос установки в муниципальных школах камер наблюдения с функцией распознавания лиц на данный момент не рассматривается.

В администрации пояснили, что прежде учебные заведения были оборудованы системами наблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что российские школы могут оснастить камерами, которые способны распознавать лица. Предполагается, что умные камеры должны будут обеспечивать безопасность детей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-06-18 15:52:55
Вопрос времени. Они и сами рады выкладывать о себе всю информацию со своих навороченных гаджетов.
Гость
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